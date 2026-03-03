Globalne technologie w sercu Bielska-Białej. Nav24 Pro Days w Cavatina Hall

W branżach, gdzie o sukcesie decydują ułamki procentów lub precyzyjnie wyliczona marża na projekcie, szybki dostęp do danych jest na wagę złota. Wiele zakładów wciąż polega na szacunkach, co prowadzi do bolesnych niespodzianek przy rozliczeniach. Nasza konferencja to okazja, by zobaczyć, jak nowoczesne technologie wspierają biznes w praktyce, bez marketingowej otoczki.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Dwa dni, dwa profile: program podzieliliśmy na bloki dedykowane produkcji oraz zarządzaniu projektami, aby każdy znalazł odpowiedzi na swoje wyzwania.

program podzieliliśmy na bloki dedykowane produkcji oraz zarządzaniu projektami, aby każdy znalazł odpowiedzi na swoje wyzwania. Wsparcie ekspertów: zyskasz możliwość bezpośredniej konsultacji z ludźmi, którzy na co dzień projektują rozwiązania dla liderów rynku.

zyskasz możliwość bezpośredniej konsultacji z ludźmi, którzy na co dzień projektują rozwiązania dla liderów rynku. Praktyczne scenariusze: pokażemy, jak system ERP Microsoft Business Central i Panel Produkcyjny Nav24 eliminują chaos w dokumentacji, dając wgląd w kluczowe dane w czasie rzeczywistym.

pokażemy, jak system ERP Microsoft Business Central i Panel Produkcyjny Nav24 eliminują chaos w dokumentacji, dając wgląd w kluczowe dane w czasie rzeczywistym. Optymalizacja i AI: dowiesz się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do planowania i jak skutecznie zarządzać zasobami w projektach.

Spotkajmy się 12 i 13 marca w Cavatina Hall. Pokażemy Ci, że nowoczesny system ERP to nie tylko wydatek, ale przede wszystkim inwestycja, która realnie podnosi zyskowność Twojego przedsiębiorstwa.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiej rejestracji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja i szczegółowy program: www.nav24.pl/prodays.