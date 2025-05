Branża spożywcza pod presją wyzwań – jak im sprostać dzięki technologii?

Spotkaj ekspertów Nav24 na Warsaw Food Expo 2025

W dniach 20–22 maja 2025 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbędzie się Warsaw Food Expo – jedno z najważniejszych wydarzeń dla sektora spożywczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród tegorocznych wystawców znajdzie się firma Nav24, która zaprezentuje nowoczesne rozwiązania wspierające zarządzanie produkcją i logistyką w zakładach spożywczych. Eksperci Nav24 opowiedzą o możliwościach systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central oraz branżowego rozszerzenia Aptean Food & Beverage. Odwiedzający stoisko będą mogli zobaczyć, jak technologie te wspierają firmy w zakresie identyfikowalności partii, kontroli jakości, analiz marżowości oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. To doskonała okazja, aby nawiązać kontakt z praktykami i przekonać się, jak realnie można usprawnić działanie przedsiębiorstwa w branży spożywczej.

Zapraszamy na webinar: „Branża spożywcza – wyzwania, trendy i technologia”

Nav24 przygotowało również wydarzenie online, które pozwala jeszcze szerzej spojrzeć na wyzwania branży i sposoby ich rozwiązywania. Już teraz możesz zapisać się na bezpłatny webinar „Branża spożywcza – wyzwania, trendy i technologia”, który odbędzie się 29 maja o godzinie 10.00. Gościem spotkania będzie przedstawiciel firmy z branży, która przeszła transformację cyfrową dzięki Nav24 i rozwiązaniom Microsoftu. Porozmawiamy między innymi o:

aktualnych trendach rynkowych i technologicznych w produkcji żywności,

praktycznych przykładach automatyzacji i integracji danych w zakładach produkcyjnych,

tym, jak wygląda cyfrowa transformacja firm w oparciu o Dynamics 365 Business Central i Aptean Food & Beverage,

typowych problemach zgłaszanych przez firmy z sektora spożywczego – i sposobach ich rozwiązania.

Webinar jest skierowany do właścicieli firm, dyrektorów produkcji, kierowników IT i wszystkich osób, które szukają praktycznych narzędzi wspierających rozwój zakładów spożywczych. Więcej informacji oraz link do zapisów znajdziesz na stronie nav24.pl/webinary/branza-spozywcza-wyzwania-trendy-i-technologia.

Nav24 – doświadczenie i technologie dla przemysłu spożywczego

Nav24 to doświadczony partner wdrożeniowy systemów ERP z ponad 10-letnią historią na rynku. Firma zrealizowała kilkaset projektów dla firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych – w tym wiele dla branży spożywczej.

Dzięki specjalistycznej wiedzy i sprawdzonym rozwiązaniom, Nav24 pomaga firmom usprawniać procesy produkcyjne, raportowanie, kontrolę jakości i zarządzanie magazynem. Kluczowe znaczenie ma tu znajomość specyfiki rynku żywności – od produkcji świeżych wyrobów po długie łańcuchy dostaw i konieczność szybkiego reagowania na zmiany popytu.

Nav24 współpracuje z liderami technologicznymi, takimi jak Microsoft i Aptean, dostarczając kompleksowe i skalowalne rozwiązania dopasowane do potrzeb polskich producentów.