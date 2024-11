Poznaj nowoczesne rozwiązania IT dla branży produkcyjnej podczas Manufacturing Day!

Poznaj odpowiedzi na wyzwania branży produkcyjnej

Czy istnieje sposób na szybkie i dokładne pozyskiwanie danych bezpośrednio z hali produkcyjnej? Jak skutecznie obliczyć koszt wytworzenia produktu i określić zadowalającą marżę? Czy da się zminimalizować braki produkcyjne i nieplanowane przestoje? To tylko część wyzwań, z jakimi spotykamy się współpracując z firmami z branży produkcyjnej. Wiemy, jak im sprostać dzięki nowoczesnym aplikacjom biznesowym. Podczas Manufacturing Day specjaliści Microsoft, Nav24 i Promise Group poruszą zagadnienia związane z największymi problemami branży produkcyjnej. Pokażemy między innymi, jak dojść do źródła problemów w firmie produkcyjnej czy obliczyć rzeczywisty koszt wytworzenia produktu. Poznasz także możliwości zaawansowanej analityki i raportowania dzięki narzędziom business intelligence. Sporo uwagi poświęcimy także sztucznej inteligencji, która na dobre zadomowiła się już w rozwiązaniach IT dla biznesu. A może w Twojej firmie występują specyficzne procesy, których standardowe systemy nie są w stanie obsłużyć? Manufacturing Day jest niepowtarzalną okazją, by spotkać się z ekspertami z dziedziny aplikacji biznesowych dla firm produkcyjnych i porozmawiać o rozwiązaniach. Podczas wydarzenia poznasz możliwości narzędzi informatycznych i historie firm, które już z nich korzystają. Nie zabraknie także okazji do wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych firm zajmujących się produkcją.

Przyjdź na Manufacturing Day i skorzystaj z oferty specjalnej!

To jednak nie wszystko! Dla uczestników wydarzenia przygotowaliśmy ofertę specjalną: zniżkę do 50% na rozwiązanie Microsoft 365 Copilot dla firm! Dodatkowo dla użytkowników Microsoft 365 przygotowaliśmy zniżkę 10% na Dynamics 365 Business Central.

Nav24 i Promise Group – kim jesteśmy?

Wydarzenie organizują Nav24 i Promise Group. Nav24 to firma z ponad 11-letnim doświadczeniem we wdrożeniach biznesowych rozwiązań Microsoft. Nasi eksperci mają doświadczenie nie tylko w sektorze IT, ale też w innych branżach, w tym oczywiście również produkcyjnej. Wdrażając aplikacje biznesowe w firmach produkcyjnych doskonale poznaliśmy wyzwania, z jakimi mierzy się cała branża, jak i specyficzne potrzeby różnych klientów. Tworzymy również autorskie rozwiązania, takie jak Panel Produkcyjny. To nowoczesna aplikacja służąca do zbierania danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z hali produkcyjnej. Możliwości Panelu Produkcyjnego prezentowaliśmy podczas branżowych wydarzeń na całym świecie, między innymi w Niemczech, Słowenii, Danii czy Stanach Zjednoczonych.

Promise Group od ponad 30 lat jest największym dystrybutorem i jednym z największych Partnerów Microsoft w Polsce. Oferuje konkurencyjne rozwiązania na rynku technologicznym. Zakres działalności obejmuje sprzedaż urządzeń, aplikacji i licencji oraz rozwiązania biznesowe, infrastrukturalne i usługowe w oparciu o unikalny know-how zdobyty na przestrzeni ponad 30 lat.

Gdzie i kiedy odbędzie się Manufacturing Day?

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 12 grudnia 2024 do Warszawy. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie firmy Microsoft przy Alejach Jerozolimskich 195A. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie https://nav24.pl/manufacturing-day-nav24/

Dołącz do nas podczas Manufacturing Day i przekonaj się, jak rozwiązania IT mogą pomóc Twojej firmie!