Czym wyróżnia się „Randka z technologią”?

Formuła wydarzenia zainspirowana jest tak zwanymi „szybkimi randkami”. Uczestnicy wezmą udział w specjalnych sesjach, podczas których poznają 8 ekspertów z różnych dziedzin. Każdy ekspert będzie miał dziesięć minut, by przedstawić nowoczesne rozwiązania technologiczne dla branży produkcyjnej. Oczywiście po zakończeniu części oficjalnej eksperci pozostaną do dyspozycji uczestników, będzie więc możliwość, by porozmawiać o szczegółach omawianych rozwiązań. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Optymalizacja procesów produkcyjnych”. Podczas prezentacji eksperci odkryją między innymi tajniki elastycznych cobotów, przedstawią innowacje w zgrzewaniu i nowoczesne rozwiązania informatyczne. Zgłębią także świat pneumatyki w rozszerzonej rzeczywistości oraz przedstawią możliwości analizy danych produkcyjnych w celu optymalizacji wydajności.

Dołącz do „Randki z technologią”

Organizatorem jest firma DrimRobotics. Wśród prelegentów spotkamy przedstawicieli firm Nav24, Elmark Automatyka i Universal Robots, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, Rectus Polska, Sandvik, Mapko oraz DrimRobotics. Wydarzenie odbędzie się 10 października od godziny 10.00 w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Legionów 92c. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego warto zarejestrować się już teraz. Formularz oraz szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie https://randkaztechnologia.pl